В четверг, 5 мая, идет 71-й день со дня полномасштабного вторжения России 24 февраля.

Российская армия пытается нарастить наступление на востоке Украины, чтобы выйти на границы Луганской и Донецкой областей, а также сдвинуться на Запорожском и Криворожском направлениях.

Продолжаются попытки штурма в направлении Изюма и Барвенково. Армия РФ обстреливает позиции ВСУ практически вдоль всей линии столкновения. Авиаудары наносятся в районах населенных пунктов Авдеевка, Мариуполь, Северодонецк, Краматорск и Гуляйполе.

Харьков продолжают обстреливать с авиации и из артиллерии.

Владимир Зеленский вчера сообщил, что начался второй этап войны. По его словам, главная задача Украины в это время – максимально вытеснить Россию со своей территории, поскольку продвижение армии противника уже остановлено.

Подробнее об итогах вчерашнего дня читайте в нашем материале.

Ниже хроника сегодняшнего дня в главных новостях, комментариях и сводках. Материал обновляется.

5 мая

09:52 Восстановить "Мрию" невозможно, но можно создать новый самолет на основе недостроенной «сестры» «Мрии».

Об этом рассказал командир одного из трех экипажей самолета Дмитрий Антонов в интервью "Голосу Америки".

Стоимость создания новой "Мрии" составит 800 млн - 3 млрд долларов.

Командир воздушного судна считает, что найти коммерческий проект под финансирование создания "Мрии" будет сложно. Скорее, самолет можно восстановить как символ.

"Конечно, если пытаться оценить экономическую целесообразность – это будет очень тяжело. Потому что под нее нужно найти соответствующий проект, похожий на запуск ракеты в космос. Но пока проекта нет. Я так думаю, что наверняка на начальном этапе все-таки «Мрія» не будет создаваться как коммерческий проект, а именно как символ. И символ не только Украины, а всего мира, символ – победы", - сказал Антонов.

В результате боевых действий в Гостомеле "Мрия" разбита почти наполовину - уничтожена основная и пилотская кабины.

09:48 В Мариуполе находятся 2000 российских военных, сообщает CNN, ссылаясь со на слова чиновника Пентагона.

При этом 10 батальонных тактических групп РФ находятся к югу от населенного пункта Великая Новоселка (это гораздо севернее Мариуполя, к северо-западу от Волновахи, около границы с Запорожской областью). Они остановились либо для создания лучших оборонных позиций, либо для перегруппировки.

По словам чиновника, российские войска передвигаются на юг.

09:41 Назначенная Россией "администрация" Херсонской области Украины в ближайшее время закроет доступ к запрещенным в РФ Instagram и Facebook.

Об этом сообщает российский РБК со ссылкой на "замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области" Кирилла Стремоусова.

"Конечно же, мы в ближайшее время силами военно-гражданской администрации запретим на территории области Facebook, Instagram и прочие группы, которые дискредитируют даже своими названиями наш регион", - сказал Стремоусов.

09:40 Сегодня можно выехать на собственном транспорте из Энергодара в Запорожье через Васильевку-Каменское.

Об этом сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

Маршрут работает и в обратном направлении.

09:31 В Киеве хотят вернуть плату за проезд с 16 мая.

Соответствующий проект решения появился на сайте Киевсовета.

Когда за него будут голосовать и проголосуют ли - непонятно.

09:30 Видео из фильтрационного лагеря для мариупольцев в селе Безымянное. Туда направляют тех, кто хочет эвакуироваться из города и проверяют - имел ли человек отношение к украинским силовым структурам или органам власти.

09:24 В Госдуме заявили, что Россия не планирует всеобщей мобилизации.

Зампред комитета по обороне Юрий Швыткин сообщил, что оснований для нее ни сейчас, ни в будущем нет.

"Данные слухи появляются с целью посеять некоторую неразбериху, панические настроения среди населения", – сказал российский депутат.

09:22 В Крыму объявили о «прорыве» транспортной блокады.

«Транспортной блокады Крыма со стороны Украины больше не существует, пассажирское и грузовое сообщение восстанавливается», - заявил советник «главы» Крыма Крючков.

То есть, судя по всему, Россия хочет наладить транспортное сообщение с полуостровом через захваченные территории юга Украины.

09:15 Из-за ночного обстрела Николаева в городе была повреждена контактная сеть, сегодня из-за этого некоторые троллейбусы будут ходить по измененному маршруту, сообщил мэр Александр Сенкевич.

В частности, троллейбус №2 будет осуществлять движение по такому маршруту: микрорайон Намыв - Автовокзал.

Другие маршруты работают без изменений:

- №4: Николаев Грузовой - мкрн Намыв;

- №6: 3-я Военная - мкрн Намыв (без берега).

09:05 Как вчера в Запорожье встречали эвакуированных из Мариуполя. Людей вывозили при посредничестве Красного Креста.

08:27 В Луганской области за минувшие сутки от обстрелов погибло пять человек, сообщил губернатор Сергей Гайдай.

08:23 Утренняя сводка британской разведки.

Беларусь вывела войска на полевые учения. Это регулярное мероприятие в это время года.

Россия будет продвигать тезис, что эти учения угрожают Украине, чтобы сковывать силы ВСУ на северном направлении.

В то же время Лондон считает, что пока никаких угроз для соседей эти учения не несут.

08:20 Видео и фото последствий удара по Краматорску.

08:17 Власти Донецкой области сообщают о 25 раненых после ракетного удара по Краматорску.

08:07 Несмотря на массированные обстрелы железной дороги, Украина все еще может перемещать западное оружие с запада на восток.

Об этом заявил источник издания The Washington Post в Пентагоне.

08:06 Спутниковый снимок "Азовстали", которую сейчас снова штурмуют россияне. Над заводом поднимается дым. Фото компании Planet Labs.

08:05 Сегодня в 22:00 по Киеву Совбез ООН соберется, чтобы обсудить гуманитарную ситуацию в Украине.

Заседание созвали США. На встрече будут присутствовать генсек ООН и представитель Украины.

08:04 Полный список поездов, которые опаздывают из-за ракетных ударов по железной дороге.

Самые крупные задержки - до 11 часов - у маршрутов, идущих с запада Украины.

Например, поезд Черновцы-Полтава опаздывает уже на 11 часов 13 минут. А Чоп-Киев на 10 часов.

08:03 В Краматорске ракетный обстрел. Задело три пятиэтажки, школу и детсад. Предварительно шесть раненых, сообщил мэр города Александр Гончаренко.

08:02 Американцы помогают Украине убивать российских генералов, пишет The New York Times.

США предоставляют Украине разведданные о российских войсках в режиме реального времени. В том числе о передвижениях российских высших офицеров в Украине.

Киев заявляет, что ликвидировано уже 13 генералов. Издание этой цифры подтвердить не может. Но со ссылкой на источники в разведке сообщает, что США наводят украинские власти на эти цели.

При этом уточняется, что данных о политическом руководстве России американцы Киеву не дают.

08:01 Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Ключевые моменты:

1. По всем направлениям своего наступления (на Лиман, Северодонецк и Попасную) противник не продвинулся.

2. В Мариуполе возобновился штурм укреплений завода "Азовсталь".

3. Украина отбила несколько населенных пунктов на границе Николаевской и Херсонской областей.

08:00 Власти обсуждают отмену запрета на выезд за границу для некоторых категорий мужчин.

"Это огромный вопрос. Сейчас идет дискуссия, чтобы отдельным категориям мужчин разрешили выезжать за границу, по крайней мере краткосрочно. Ведь волонтеры и так выезжают, с обязательством вернуться. Бизнесмены, ученые, многие категории мужчин, которые в этом нуждаются", - сказал советник Ермака Алексей Арестович в эфире 24 канала.

Однако для этого требуется изменение законодательства и решения парламента.

"Дискуссия продолжается. Такие решения нелегко принимать во время войны. Любая ошибка может обернуться упреками: "Ага, если бы не это, то это было бы так". Это очень сложно и морально, и организационно, и законодательно. Но дискуссия продолжается. каждый день и становится напряженнее. Ведь экономику тоже нужно запускать", - отметил Арестович.