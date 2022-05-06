В результате утреннего авиаракетного удара по Краматорску 25 человек получили ранения. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко на своей странице в Фейсбуке.

По его информации, 810 квартир в 32 многоэтажках получили повреждения, также повреждены шесть частных домов, две школы, детский сад, медицинское учреждение, котельная и несколько предприятий и торговых учреждений.

В пяти многоэтажках отсутствует электричество, в 15 - газоснабжение.

О последствиях вечернего удара по Краматорску пока не сообщается.

Война в Украине продолжается уже 71-й день. "Страна" следит за происходящим 5 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 70-го дня войны. Войска РФ пытались взломать оборону ВСУ на Донбассе. В Мариуполе противник возобновил наступление на "Азовсталь". Британская разведка заявила, что Россия планирует захватить Краматорск и Северодонецк. А секретарь СНБО Данилов сказал, что война будет длительной.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 70-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.