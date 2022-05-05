Украинские военные выбили россиян с территории "Азовстали".

Об этом заявил советник руководителя президентского офиса Алексей Арестович в прямом эфире совместного информационного марафона UAразом на украинских телеканалах.

"Мы можем сказать, что вчера зашли российские войска на территорию "Азовстали". Они были выбиты нашими защитниками", – сказал Арестович.

"Что происходит сейчас — обобщаем информацию, потому что ее много, и она противоречива. Много эмоций вокруг, а мы не можем себе позволить давать непроверенную информацию", — добавил Арестович.

Отметим, что буквально недавно сегодня появилось обращение замкомандира полка "Азов" Святослава Паламаря, в котором он заявил, что россияне уже третий день находятся на территории завода. И там идут тяжёлые кровопролитные бои.

Паламарь призвал Зеленского и мировых лидеров помочь с эвакуацией раненых и гражданских. "Дайте возможность унести тела воинов, чтобы украинцы смогли попрощаться со своими героями", - заявил он.

Ранее Арестович подтвердил критическую ситуацию на "Азовстали", но не подтверждал штурм "Азовстали" и призывал дождаться комментариев Минобороны.

В Кремле тоже говорили, что войска РФ не штурмуют "Азовсталь". На днях в Мариуполе даже побывал заместитель главы администрации Путина и новый куратор "ЛДНР" Сергей Кириенко, который в Кремле отвечает за внутреннюю политику.

Тем временем война в Украине продолжается уже 71-й день. "Страна" следит за происходящим 5 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 70-го дня войны. Войска РФ пытались взломать оборону ВСУ на Донбассе. В Мариуполе противник возобновил наступление на "Азовсталь". Британская разведка заявила, что Россия планирует захватить Краматорск и Северодонецк. А секретарь СНБО Данилов сказал, что война будет длительной.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 70-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.