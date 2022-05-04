Советник главы ОП Алексей Арестович призвал дождаться официальных комментариев Минобороны касательно ситуации на "Азовстали", о штурме которой российскими войсками накануне сообщили журналисты.

Об этом он заявил в эфире телемарафона.

Ему пока неизвестно о состоянии дел и информация требует уточнений.

"Во-первых, очень много вбросов. Во-вторых, очень много эмоций. То есть непонятно, кто что сказал, а потом подхватили и понесли. Дождемся официальных сообщений, потому что они много раз проверены. Минобороны очень подробно все проверяет, чтобы не вводить людей в заблуждение", - сказал Арестович.

Тем временем российские каналы сообщают об огне артиллерии по заводу с целью вернуть украинских военных в подземные убежища, но не о штурме завода.

Ранее стало известно, что с находящимися на "Азовстали" защитниками Мариуполя пропала связь.

Война в Украине продолжается уже 70-й день. "Страна" следит за происходящим 4 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 69-го дня войны. РФ пыталась наступать от Изюма на юг и юго-запад, шли бои вблизи города Лиман Донецкой области, в "Азове" заявили о новом штурме завода "Азовсталь". В Украине резко усилилась риторика о том, что Россия будет побеждена в этой войне и что будет не мирный договор, а капитуляция РФ. Рада разрешила теробороне выполнять задачи в районах военных действий.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 69-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.