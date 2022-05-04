В мариупольском драмтеатре, который разбомбили российские оккупанты, погибло около 600 человек. Эти люди находились как внутри здания, так и снаружи. Такие данные приводит AP на основе собственного расследования.

По данным агентства, удар по драмтеатру оказался более страшным, чем предполагалось ранее. Потому и жертв оказалось вдвое больше, чем было указано ранее. При этом многие выжившие называют еще большее количество погибших.

Все очевидцы сказали, что по крайней мере 100 человек находились на полевой кухне недалеко от здания, и никто из них не выжил. Также есть данные, что комнаты и коридоры внутри здания были переполнены - примерно один человек на каждые 3 квадратных метра свободного пространства.

По оценкам многих выживших, во время авиаудара внутри находилось около 1000 человек. Выжившие в основном вышли через главный выход или один боковой вход; другая сторона и задняя часть были разрушены.

Напомним, по данным горсовета Мариуполя, в результате бомбардировки драмтеатра 16 марта могли погибнуть 300 человек.

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