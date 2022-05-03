Руководство завода "Азовсталь" в Мариуполе сообщило, что пять бомбоубежищ на территории предприятия способны выдержать прямое попадание ядерного боезаряда.

Об этом заявил генеральный директор ЧАО "Металлургический комбинат "Азовсталь" Энвер Цкитишвили в интервью BBC.

Он отметил, что руководство начало задумываться о бомбоубежищах еще в 2014 году, когда Мариуполь попал под обстрел тяжелой артиллерии.

"Мы начали восстанаваливать бомбоубежища, которые остались со времен Советского Союза. И обратили внимание на то, что их было 36 штук, и одновременно в них могли находиться 12 006 человек", - рассказал он, добавив, что на заводе работали 10 847 человек.

"Поняли, что мы можем из города позвать людей, которые придут и будут спасаться", - рассказал Цкитишвили.

"Мы открыли архивы... увидели, что на комбинате... было пять очень мощных бомбоубежищ, которые согласно нормам советского законодательства выдерживали попадание одного прямого ядерного удара. Они могли выдержать и спасти людей", - рассказал он.

Гендиректор добавил, что минимальная толщина между поверхностью земли и потолком подземных тоннелей составляет 8 метров. Но, по его словам, это коммуникационные тоннели, которые являются переходами между разными бункерами, а сами бомбоубежища находятся глубже.

Цкитишвили сказал, что сотрудники завода накануне вторжения России в Украину создали очень большие запасы питьевой воды и продовольствия в бункерах, что позволяет жить в них длительное время. Он убежден, что это помогло защитникам Мариуполя и гражданским удержаться под прямыми бомбардировками российских оккупантов.

Кроме того, он сказал, что в настоящее время в подземных бомбоубежищах завода находятся около 300 гражданских лиц, среди них 30-40 – дети. Кроме того, большая часть людей имеют тяжелые ранения и им нужна квалифицированная медицинская помощь.

Ранее "Страна" сообщала, что 3 мая войска РФ начали штурм "Азовстали". А украинские военные попросили вмешаться Зеленского.

Также мы приводили заявление ООН о том, что на территории "Азовстали" в Мариуполе остались гражданские.