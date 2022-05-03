На территории расположенного в Мариуполе завода "Азовсталь" остаются гражданские лица. При этом их точное число неизвестно.

Об этом заявила координатор ООН в Украине Оснат Лубрани во время брифинга.

Ранее сегодня Красный Крест сообщил, что с "Азовстали" эвакуировали более 100 мирных граждан.

Напомним, накануне глава патрульной полиции Мариуполя сообщал о непрерывном обстреле "Азовстали" с воздуха, моря и земли.

Война в Украине продолжается уже 69-й день. "Страна" следит за происходящим 3 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 68-го дня войны. Войска РФ пытались вытеснить ВСУ с рубежа Лиман - Северск. Украинские силы уничтожили у острова Змеиный ударами с "Байрактара" два российских патрульных катера. В Украину продолжили поступать западные крупнокалиберные артиллерийские системы. Активизировались разговоры о нефтяном эмбарго против России.

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О том, грозит ли Украине ядерная война и почему все о ней говорят, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.