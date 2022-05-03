В Запорожье прибыла колонна с людьми, которых накануне эвакуировали из "Азовстали". С предприятия удалось эвакуировать более 150 человек, в том числе около 20 детей.

Об этом сообщили местные СМИ и гумкоординатор ООН.

РИА Новости цитирует представителя ООН, что организация готова повторить операцию по эвакуации гражданских лиц с "Азовстали" и будет в контакте со сторонами на этот счет.

Тем временем вице-премьер Ирина Верещук говорит, что россияне не дали эвакуироваться людям из Токмака и Васильевки Запорожской области.

"Россия нарушила взятые на себя обязательства. Договоренности были такими, что мы в Токмаке на Луначарском конце, а также в Васильевке возьмем людей, которые выйдут на эвакуацию и смогут спастись. Россия изменила свои договоренности", — сказала Верещук.

Ранее мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявлял, что РФ срывает эвакуацию из Мариуполя, около 2 тысяч человек заблокированы возле Бердянска.

Война в Украине продолжается уже 69-й день. "Страна" следит за происходящим 3 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 68-го дня войны. Войска РФ пытались вытеснить ВСУ с рубежа Лиман - Северск. Украинские силы уничтожили у острова Змеиный ударами с "Байрактара" два российских патрульных катера. В Украину продолжили поступать западные крупнокалиберные артиллерийские системы. Активизировались разговоры о нефтяном эмбарго против России.

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