Заместитель командира полка "Азов" капитан Святослав Паламарь записал обращение к мировым лидерам и Зеленскому, в котором призвал отреагировать на критическую ситуацию, сложившуюся на "Азовстали" и помочь с эвакуацией раненых и гражданских.

"Призываем мировое сообщество эвакуировать гражданских, и лично обращаюсь к Верховному Главнокомандующему позаботиться о раненых солдатах, которые в страшных муках умирают от ненадлежащего лечения. Дайте возможность унести тела воинов, чтобы украинцы смогли попрощаться со своими героями", - заявил он.

Также он сказал, что россияне три дня назад прорвались на территорию завода.

Напомним, советник Офиса президента Алексей Арестович подтвердил критическую ситуацию на "Азовстали". А президент Владимир Зеленский заявил о завершении второго этапа эвакуации с "Азовстали".

Тем временем война в Украине продолжается уже 71-й день. "Страна" следит за происходящим 5 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 70-го дня войны. Войска РФ пытались взломать оборону ВСУ на Донбассе. В Мариуполе противник возобновил наступление на "Азовсталь". Британская разведка заявила, что Россия планирует захватить Краматорск и Северодонецк. А секретарь СНБО Данилов сказал, что война будет длительной.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте и итогах 70-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.