Утром в четверг, 5 мая, Генштаб ВСУ опубликовал актуальную сводку с фронта. Сообщается, что противник не прекращает наступательные действия на востоке. Однако по всем направлениям своего наступления (на Лиман, Северодонецк и Попасную) он не продвинулся.

Сводка опубликована на Facebook-странице Генштаба.

По информации Генштаба ВСУ, одновременно враг провоцирует напряженность в Приднестровском регионе Молдовы. Осуществляет перегруппировку войск в отдельных направлениях, принимает меры по пополнению запасов. Пытается улучшить тактическое положение своих подразделений.

На Слобожанском направлении враг продолжает обстрелы Харькова и разведывает позиции подразделений Сил обороны. В районе севернее города Изюм продолжает артиллерийские и минометные обстрелы, сообщает Генштаб.

В районе города Мариуполь основные усилия силы РФ сосредоточивают на блокировке и попытках уничтожения наших подразделений в районе "Азовстали". При поддержке авиации противник возобновил наступление с целью взятия под контроль территорию завода.

"По имеющейся информации, часть военнослужащих 38-й отдельной мотострелковой бригады 35-й общевойсковой армии Восточного военного округа после отведения в район восстановления из-за значительных потерь личного состава отказалась от дальнейшего участия в боевых действиях на территории Украины", - сообщает Генштаб.

На Южнобугском направлении противник активных боевых действий не производил. Наносил ракетно-бомбовые удары по позициям наших войск и инфраструктуре региона.

"Благодаря успешным действиям украинских защитников и защитниц враг потерял контроль над несколькими населенными пунктами на границе Николаевской и Херсонской областей", - сообщает Генштаб.

Также, по информации ВСУ, за предыдущие сутки подразделениями противовоздушной обороны Воздушных Сил и Сухопутных войск было поражено 9 воздушных целей: 4 БПЛА (два из них зенитными ракетными подразделениями Сухопутных войск) и 3 крылатые ракеты противника. Также поражены два самолета. Предварительно – истребители Су-30. Информация уточняется.

"На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты 11 атак врага, уничтожены пять танков, семь единиц боевой бронированной техники и пять единиц автомобильной техники врага", - сообщает Генштаб ВСУ.

Война в Украине продолжается уже 71-й день. "Страна" рассказывала о главных событиях вчерашнего дня.

Также "Страна" подводила итоги 70-го дня войны. Войска РФ пытались взломать оборону ВСУ на Донбассе. В Мариуполе противник возобновил наступление на "Азовсталь". Британская разведка заявила, что Россия планирует захватить Краматорск и Северодонецк. А секретарь СНБО Данилов сказал, что война будет длительной.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 70-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.