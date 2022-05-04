Российская армия пытается нарастить темпы наступления на востоке Украины с целью выхода на административные границы Луганской и Донецкой областей, а также развивать наступление на Запорожском и Криворожском направлениях.

Об этом говорится в традиционной вечерней сводке Генштаба ВСУ.

Противник проводит перегруппировку и усиление своих войск, наращивает систему огневого поражения и материально-технического обеспечения.

В Валуйском районе Белгородской области развернут вспомогательный пункт управления армии. На этом направлении происходит перемещение личного состава на Донбасс, также тут сосредоточено до 40 единиц ударных и транспортных вертолетов Ми-24 и Ми-8.

Параллельно Россия активизировала нанесение ракетно-бомбовых ударов по транспортной инфраструктуре Украины.

По Харькову продолжаются авиационные и артобстрелы.

Продолжаются попытки штурма в направлении Изюма и Барвенково, с этой целью производятся артиллерийские обстрелы позиций ВСУ в районах Грушуваха, Новая Дмитровка и Курулько.

На Донецком направлении основные усилия врага сосредоточены на ведении наступления на населенные пункты Лиман, Орехово, Попасная, Великая Новоселка, Гуляйполе, Камышеваха и Орехов.

В течение дня на Лиманском направлении противник предпринимал безуспешные попытки закрепиться в населенном пункте Александровка.

На Северодонецком направлении были безуспешные попытки наступления в направлении населенного пункта Воеводовка.

На Попаснянском направлении враг безуспешно пытался расширить контроль над населенным пунктом Орехово.

Армия России обстреливает позиции ВСУ практически вдоль всей линии столкновения в целях ограничения действий. Авиаудары наносятся в районах населенных пунктов Авдеевка, Мариуполь, Северодонецк, Краматорск и Гуляйполе.

Продолжается блокировка и попытки уничтожения украинских военных в районе "Азовстали" в Мариуполе. В отдельных районах при поддержке авиации РФ безуспешно возобновила наступление с целью взятия под контроль территории завода.

На Новопавловском направлении РФ предприняла попытку штурма населенного пункта Новоселка. Враг понес потери и отступил.

В целях усиления группировки войск противник осуществляет перебрасывание техники и личного состава железнодорожным транспортом.

На Южнобужском и Таврическом направлениях РФ ведет боевые действия с целью удержания временно занятых территорий и создания условий для активизации наступления в направлениях Херсон – Николаев и Херсон – Кривой Рог.

Армия Беларуси выполняет задачи по усилению участка украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях, наращивает системы противовоздушной обороны в Гомельской области, проведена тренировка подразделений редиоэлектронной борьбы. В дальнейшем не исключается проведение демонстрационных и провокационных действий в районах, приближенных к государственной границе Украины.

В Курской области на границе РФ держит подразделения из состава 90-й танковой дивизии, вохможны обстрелы по территории Сумской области.

В акваториях Черного и Азовского морей флот РФ продолжает блокировать район ведения боевых действий, осуществлять разведку и огневую поддержку на приморском направлении. Не исключается нанесение ракетных ударов по территории Украины.

Ранее в Минобороны заявили о готовности к российским провокациям 9 мая.

Война в Украине продолжается уже 70-й день. "Страна" следит за происходящим 4 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 69-го дня войны. РФ пыталась наступать от Изюма на юг и юго-запад, шли бои вблизи города Лиман Донецкой области, в "Азове" заявили о новом штурме завода "Азовсталь". В Украине резко усилилась риторика о том, что Россия будет побеждена в этой войне и что будет не мирный договор, а капитуляция РФ. Рада разрешила теробороне выполнять задачи в районах военных действий.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 69-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.