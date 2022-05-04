9 мая в Украине не исключены провокации или активизация обстрелов со стороны России. Об этом сообщил спикер Минобороны Александр Мотузяник.

"Мы понимаем, что до этой даты остается не так много времени. Это заставляет нас быть более бдительными на всех направлениях, где есть не только боевые действия, но и где есть относительное затишье. То есть, мы вполне ожидаем каких-то определенных провокаций или активизации обстрелов со стороны российской армии", - сказал он.

В Минобороны убеждены, что к 9 мая Россия стремится достичь определенных результатов.

"РФ, даже если не достигнет своих стратегических целей - а она их не достигла по состоянию на сегодняшний день - эти победы может придумать и показать по телевиденью. Это для них не является проблемой", - сообщил Мотузяник.

Также он добавил, что не владеет информацией о возможном проведении Россией парада в Мариуполе 9 мая.

"РФ любит проводить парады. Вы помните, в Донецке они уже проводили подобные мероприятия, парад пленных или еще что-то придумают. Более детально относительно того, что они сейчас планируют сделать в Мариуполе я не знаю", - сказал Мотузяник.

Напомним, в Мариуполе россияне и "ДНР" расчищают завалы в центре города к параду на 9 мая.

Война в Украине продолжается уже 70-й день. "Страна" следит за происходящим 4 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 69-го дня войны. РФ пыталась наступать от Изюма на юг и юго-запад, шли бои вблизи города Лиман Донецкой области, в "Азове" заявили о новом штурме завода "Азовсталь". В Украине резко усилилась риторика о том, что Россия будет побеждена в этой войне и что будет не мирный договор, а капитуляция РФ. Рада разрешила теробороне выполнять задачи в районах военных действий.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 69-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.