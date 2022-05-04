В Мариуполе россияне и "ДНР" проводят подготовку к параду на 9 мая, расчищают завалы в центре города.

Об этом сообщает советник мэра города Петр Андрющенко.

"Мариуполь. Оккупанты продолжают подготовку к параду, разбирают завалы в центре города, в частности - драмтеатра", - написал Андрющенко.

Ранее российский телеведущий Владимир Соловьев вместе с "главой ДНР" Денисом Пушилиным сфотографировался у проходной меткомбината имени Ильича в Мариуполе.

Напомним, война в Украине продолжается уже 70-й день. "Страна" следит за происходящим 4 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 69-го дня войны. РФ пыталась наступать от Изюма на юг и юго-запад, шли бои вблизи города Лиман Донецкой области, в "Азове" заявили о новом штурме завода "Азовсталь". В Украине резко усилилась риторика о том, что Россия будет побеждена в этой войне и что будет не мирный договор, а капитуляция РФ. Рада разрешила теробороне выполнять задачи в районах военных действий.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 69-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.