Российский телеведущий Владимир Соловьев вместе с "главой ДНР" Денисом Пушилиным сфотографировался у проходной меткомбината имени Ильича в Мариуполе.

Снимок журналист опубликовал в своем Телеграм-канале вечером 3 мая.

Соловьев пообещал рассказать подробности о поездке в своем шоу на российской радиостанции "ВестиFM".

Как писала "Страна", 25 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что Федеральная служба безопасности пресекла деятельность группы, которая "планировала покушение на известных российских журналистов". Среди потенциальных жертв был и Соловьев.

Сами обвиняемые в подготовке покушения на Соловьева признались, что обсуждали ещё и возможность убийства телеведущих Ольги Скабеевой и Евгения Попова, а также Тиграна Кеосаяна - мужа руководителя Russia Today Маргариты Симонян.