Вилла российского телеведущего-пропагандиста Владимира Соловьёва на озере Комо в Италии в новостях уже второй день. Вчера ее пытались поджечь. Для поджога неизвестные использовали автомобильные покрышки. Личности злоумышленников пока не установлены.

А сегодня в сети появились фото, как ее забросали красной краской. На воротах неизвестные оставили надпись "Соловьев убийца", также в красный цвет окрашена вода в бассейне.

Отметим, что Соловьев не имеет доступа к этой вилле из-за санкций. В конце февраля Евросоюз включил пропагандиста в санкционные списки. 5 марта власти Италии арестовали обе его виллы на озере Комо. Стоимость этой недвижимости, по некоторым данным, оценивается миллионами евро.

Как сообщалось, суд Украины заочно арестовал российского пропагандиста Соловьева, его объявят в международный розыск.

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