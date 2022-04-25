В СБУ отреагировали на обвинения ФСБ в подготовке убийства телеведущего Владимира Соловьева.

Украинская спецслужба заявляет, что не "намерена всерьез комментировать новые фантазии российских спецслужб, которые просто придумывают очередные достижения для российской аудитории".

Самого Соловьева в СБУ назвали "обычным пропагандистом" и заявили, что у Службы нет никаких планов по его убийству.

"Владимир Соловьев является не общественным деятелем, а обычным пропагандистом - российским аналогом Геббельса - который обязательно будет отвечать за свои преступления в международных судах после победы Украины", - заявили в спецслужбе.

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ) пресекла деятельность группы, которая "планировала покушение на известных российских журналистов". Позже ФСБ рассказала, на какого именно "известного российского тележурналиста", как заявил Путин, планировалось покушение. Речь, как утверждает ФСБ, шла о подготовке убийства Владимира Соловьева.

Также мы сообщали, что суд Украины заочно арестовал российского пропагандиста Соловьева, его объявят в международный розыск. Ему инкриминируют публичные призывы к изменению государственной границы Украины, что привело к тяжким последствиям - гибели людей.