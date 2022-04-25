Обвиняемые в подготовке покушения на Владимира Соловьева "диверсанты", о задержании которых сегодня сообщило ФСБ РФ, признались, что обсуждали ещё и возможность убийства телеведущих Ольги Скабеевой и Евгения Попова (это ее муж), а также Тиграна Кеосаяна - мужа руководителя Russia Today Маргариты Симонян.

По заявлению ФСБ эти покушения готовились якобы по заданию СБУ.

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ) пресекла деятельность группы, которая "планировала покушение на известных российских журналистов". Позже ФСБ рассказала, на какого именно "известного российского тележурналиста", как заявил Путин, планировалось покушение. Речь, как утверждает ФСБ, шла о подготовке убийства Владимира Соловьева.

Также мы сообщали, что суд Украины заочно арестовал российского пропагандиста Соловьева, его объявят в международный розыск. Ему инкриминируют публичные призывы к изменению государственной границы Украины, что привело к тяжким последствиям - гибели людей.

Война в Украине продолжается уже 61-й день. "Страна" следит за происходящим 25 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию в 60-й день войны. Российские СМИ утверждают, что войска врага с опознавательной буквой "О" (они раньше были под Черниговом) идут по направлению к Ямполю, от которого далее открывается дорога в тыл группе украинских войск в Северодонецке и Лисичанске. То есть идет попытка окружения Северодонецка с запада.

Очень противоречивые сигналы поступают с полей переговоров. С одной стороны, министр иностранных дел Турции вчера заявил, что у Украины и России уже есть проект совместной декларации о прекращении войны. И на той же пресс-конференции Зеленский повторил, что готов встретиться с Путиным. С другой стороны, Finanical Times со ссылкой на трех человек, осведомленных о беседах с российским президентом, пишет, что Владимир Путин "потерял интерес" к дипломатическим путям прекращения войны. А вместо этого "настроен захватить как можно больше украинской территории".

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Подробнее о группировке "О" на севере Донбасса и словах о декларации о прекращении войны смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".