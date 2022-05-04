Сегодня продолжится эвакуация из Мариуполя, Бердянска и Токмака. Расписание
В среду, 4 мая, продолжится эвакуация из Мариуполя, Бердянска, Токмака и Васильевки в Запорожье. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.
Также Старух опубликовал расписание эвакуации:
- Мариуполь, "Порт-Сити" – 8:00,
- Луначарское кольцо (возле Бердянска) – 10:00,
- Токмак - 15:00,
- Васильевка – 16:00.
"Эвакуация проходит при поддержке ООН и Международного комитета Красного Креста", - написал Старух.
Напомним, вчера мэр Мариуполя Бойченко заявил, что РФ срывает эвакуацию из Мариуполя, и около 2 тысяч человек заблокированы возле Бердянска.
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Война в Украине продолжается уже 70-й день. "Страна" следит за происходящим 4 мая в обновляемом материале.
Также "Страна" подводила итоги 69-го дня войны. РФ пыталась наступать от Изюма на юг и юго-запад, шли бои вблизи города Лиман Донецкой области, в "Азове" заявили о новом штурме завода "Азовсталь". В Украине резко усилилась риторика о том, что Россия будет побеждена в этой войне и что будет не мирный договор, а капитуляция РФ. Рада разрешила теробороне выполнять задачи в районах военных действий.
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