В среду, 4 мая, продолжится эвакуация из Мариуполя, Бердянска, Токмака и Васильевки в Запорожье. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

Также Старух опубликовал расписание эвакуации:

Мариуполь, "Порт-Сити" – 8:00,

Луначарское кольцо (возле Бердянска) – 10:00,

Токмак - 15:00,

Васильевка – 16:00.

"Эвакуация проходит при поддержке ООН и Международного комитета Красного Креста", - написал Старух.

Напомним, вчера мэр Мариуполя Бойченко заявил, что РФ срывает эвакуацию из Мариуполя, и около 2 тысяч человек заблокированы возле Бердянска.

Также мы писали о том, что вчера в Запорожье прибыла колонна с эвакуированными с "Азовстали"

Война в Украине продолжается уже 70-й день. "Страна" следит за происходящим 4 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 69-го дня войны. РФ пыталась наступать от Изюма на юг и юго-запад, шли бои вблизи города Лиман Донецкой области, в "Азове" заявили о новом штурме завода "Азовсталь". В Украине резко усилилась риторика о том, что Россия будет побеждена в этой войне и что будет не мирный договор, а капитуляция РФ. Рада разрешила теробороне выполнять задачи в районах военных действий.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте и итогах 69-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.