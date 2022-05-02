С завтрашнего дня, 3 мая, эвакуационный поезд № 234/233 будет курсировать по маршруту Покровск - Львов вместо Покровск - Чоп. Об этом сообщил губернатор Луганской области Сергей Гайдай.

По его информации, поезд будет отправляться по нечетным дням из Покровска в 16:30, прибывать в Днепр в 19:40 (на станции Днепр вагоны будут присоединяться к поезду №86/85 Запорожье – Львов), во Львов поезд должен прибывать в 15:51.

Скриншот: Telegram/Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА)

Ранее "Страна" писала, что Укрзализныця назначает новый поезд из Украины в Польшу. Он будет курсировать из столицы Украины Киева в польский город Хелм, что недалеко от польско-украинской границы. Поезд №23/24 будет отправляться из Киева в 22:49 и прибывать в Хелм в 11:30. В обратном направлении поезд будет отправляться со 2 мая в 16:05 и прибывать в Киев в 07:29.

Также мы рассказывали, что ракетный обстрел пяти железнодорожных станций утром 25 апреля в разных регионах, который кроме прочего привел и к человеческим жертвам, стал одним из тяжелейших ударов российских войск. На восстановление разрушенной инфраструктуры понадобится несколько месяцев.