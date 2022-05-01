Национальный украинский железнодорожный оператор "Укрзализниця" на своих ресурсах сообщает о временных сбоях в работе, которые возможны по причине российских кибер-атак.

"Просим набраться терпения, мы работаем над тем, чтобы отбить кибератаки", - попросили в пресс-службе перевозчика.

Также в "Укрзализныце" сообщили, что, несмотря на сбои, кассы на вокзалах работают, поезда ходят по расписанию.

Скриншот: Facebook/Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia

Ранее "Укрзализныця" сообщила, что отменит некоторые электрички из-за комендантского часа в Запорожье.

Также мы рассказывали, что "Укрзализныця" назначила новый поезд из Украины в Польшу. Он будет курсировать из столицы Украины Киева в польский город Хелм, что недалеко от польско-украинской границы.

Война в Украине продолжается уже 67-й день. Мы следим за происходящим 1 мая в обновляемом материале.

"Страна" подводила итоги 66-го дня войны. От Изюма российские войска продолжали наступать на Барвинково и Славянск. В Мариуполе впервые удалось вывезти часть людей с завода "Азовсталь", это 20-25 человек, включая женщин и детей. Киев получил от Норвегии зенитно-ракетные комплексы "Мистраль", а Дания приняла решение о передаче Украине 25 бронетранспортеров Piranha III.

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