"Укрзализныця" отменяет некоторые поезда. Фото: Facebook/Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia

В связи с введением комендантского часа в Запорожье, который будет действовать с 17:00 1 мая до 05:00 2 мая, национальный железнодорожный перевозчик "Укрзализныця" отменяет курсирование некоторых пригородных поездов.

Об этом "Укрзализныця" сообщает в Telegram. 

В частности, 1 мая не будут курсировать следующие поезда:

  • №6509 Запорожье 2 - Запорожье 1;
  • №6512/6511 Запорожье 1 - Канцеровка;
  • №6514/6513 Канцеровка - Запорожье 1;
  • №6516 Запорожье 1 - Запорожье 2;
  • №6495 Запорожье 2 - Никополь;
  • №6496 Никополь - Запорожье 2;
  • №6132 Запорожье 1 - Синельниково 1.

Также будет сокращен маршрут поезда №6124/6123 Днепр - Запорожье. Он будет следовать до станции Синельниково 1. Кроме того, 2 мая отменяется поезд №6491 Запорожье 2 - Никополь.

В период действия комендантского часа вход на железнодорожный вокзал Запорожье, а также посадка на пассажирские поезда будут разрешены только транзитным пассажирам, а также пассажирам, которые попали на вокзал заранее, до начала комендантского часа.

Выход с вокзала может быть ограничен правоохранителями из соображений безопасности. 

Отмена поездов 1 мая Укрзализныця

Скриншот: Telegram/Укрзалізниця

Ранее "Укрзализныця" заявила, что временно приостанавливает продажу электронных билетов на поезда, это связано с проведением технических работ

Также мы рассказывали, что "Укрзализныця" назначила новый поезд из Украины в Польшу. Он будет курсировать из столицы Украины Киева в польский город Хелм, что недалеко от польско-украинской границы

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