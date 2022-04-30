В связи с введением комендантского часа в Запорожье, который будет действовать с 17:00 1 мая до 05:00 2 мая, национальный железнодорожный перевозчик "Укрзализныця" отменяет курсирование некоторых пригородных поездов.

Об этом "Укрзализныця" сообщает в Telegram.

В частности, 1 мая не будут курсировать следующие поезда:

№6509 Запорожье 2 - Запорожье 1;

№6512/6511 Запорожье 1 - Канцеровка;

№6514/6513 Канцеровка - Запорожье 1;

№6516 Запорожье 1 - Запорожье 2;

№6495 Запорожье 2 - Никополь;

№6496 Никополь - Запорожье 2;

№6132 Запорожье 1 - Синельниково 1.

Также будет сокращен маршрут поезда №6124/6123 Днепр - Запорожье. Он будет следовать до станции Синельниково 1. Кроме того, 2 мая отменяется поезд №6491 Запорожье 2 - Никополь.

В период действия комендантского часа вход на железнодорожный вокзал Запорожье, а также посадка на пассажирские поезда будут разрешены только транзитным пассажирам, а также пассажирам, которые попали на вокзал заранее, до начала комендантского часа.

Выход с вокзала может быть ограничен правоохранителями из соображений безопасности.

Скриншот: Telegram/Укрзалізниця

Ранее "Укрзализныця" заявила, что временно приостанавливает продажу электронных билетов на поезда, это связано с проведением технических работ.

Также мы рассказывали, что "Укрзализныця" назначила новый поезд из Украины в Польшу. Он будет курсировать из столицы Украины Киева в польский город Хелм, что недалеко от польско-украинской границы.