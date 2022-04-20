В "Укрзализныце" заявили, что четыре их сотрудника сотрудничали с российскими военными и передавали им информацию.

Об этом сообщил глава правления компании Александр Камышин в Telegram-канале.

Один из сотрудников - руководитель структурного подразделения Донецкой железной дороги, который, как заявляет УЗ, был завербован россиянами. По их заданию он собирал данные о перемещении техники ВСУ и дислокации украинских блокпостов. Его задержала СБУ.

Также был задержан сотрудник центрального офиса компании.

"Укрзализныця" сообщает, что он рассылал на мессенджеры работников предприятия российскую агитацию. Кроме того, во время временной оккупации Ирпеня, Бучи и Ворзеля мужчина помогал захватчикам сориентироваться на местности для обустройства позиций.

Ранее мы сообщали, что СБУ сообщила о поимке криминальных авторитетов, которые сотрудничали с Россией.

Также писали, что на границе с Польшей задержали сотрудницу "министерства Крыма", которая ехала в РФ.

Кроме того, сообщали, что СБУ задержала хакера, который обеспечивал российским военным мобильную связь в Украине.