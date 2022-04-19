На границе с Польшей задержали сотрудницу одного из "министерств" аннексированного Крыма. Она въехала в Украину до войны.

Об этом сообщается в Facebook Госпогранслужбы.

Подозреваемая в государственной измене пыталась уехать в Польшу. На одном из пунктов пропуска ее задержали украинские пограничники. Утверждается, что в дальнейшем она планировала через Беларусь попасть в Россию.

"В течение 2014-2021 годов изменница занимала руководящую должность в одном из "министерств" временно оккупированного Крыма. Также установлено, что женщина открыто поддерживала преступления российских военных и агрессию России против Украины", - говорится в сообщении.

На материковую Украину женщина приехала в январе 2022 "по семейным обстоятельствам".

Ее уже арестовали с альтернативой внесения залога в 4 млн грн.

На днях также в Закарпатье задержали нарушителей румынской границы. У одного нашли удостоверение представителя Кремля.

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