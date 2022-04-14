Как уже писала "Страна", в Одессе задержали несколько криминальных авторитетов, которых в СБУ подозревают в работе на Россию.

Мы выяснили подробности задержания одного из них.

Вор в законе Эмиль Халилов по кличке Эмиль Варшавский, как говорят источники "Страны", был задержан в Одессе еще неделю назад. Вместе с ним задержали еще четверых преступников, которые проходили по разным уголовным производствам, в основом – квартирным кражам и вымогательству.

52-летний Эмиль Халилов до смерти в 2020 году Надира Салифова по кличке Лоту Гули, был его подручным и полномочным представителем по югу Украины и Одессе. В Одессу Эмиль Халилов приехал впервые еще в 2014 году, и организовал преступную группировку, которая базировалась в городе-сателлите Одессы - Черноморске.

Основным "бизнесом" ОПГ Эмиля Варшавского был контроль над поставками наркотиков в Украину через одесский порт из Грузии, Турции и Латинской Америки. Также члены ОПГ Варшавского занимались квартирными кражами и пытались от имени "босса" - вора Лоту Гули, установить контроль над торговцами зеленью и фруктов на одесских рынках.

В 2020 году Лоту Гули был застрелен в Анталии, и Эмиль Варшавский попытался установить контроль над бизнесом убитого босса. Однако его оттеснили другие влиятельные воры. Поэтому Эмиль полностью сосредоточился на одесском направлении и даже сумел заключить союз с другим криминальным лидером из Бессарабии - Олегом Попеску по кличке Румын.

Эмиля Варшавского неоднократно депортировали из Украины - в 2018 и 2020 году, но он возвращался по поддельным документам.

Перед началом войны Эмиль Варшавский побывал на сходке воров в Стамбуле. Где, по информации источников "Страны" в МВД, пошел на сотрудничество с московскими ворами, которые предложили авторитету покровительство и финансовую помощь в обмен на сотрудничество с армией РФ.

"Эмилю Халилову предложили пост "смотрящего" по Одессе и неприкосновенность для него и его криминального бизнеса после вторжения российских войск в Одессу и Одесскую область. За это Эмиль Халилов обязался внедрить членов своей ОПГ в тероборону, а также предоставлять информацию о дислокации частей ВСУ, пароли и другую военную секретную информацию. При задержании Халилова у него и его подельников были обнаружены телефоны с контактами "московских" кураторов, по которым сливалась секретная информация, а также оружие, украденное в подразделениях территориальной обороны", - заявил источник "Страны" в полиции

Ранее "Страна" писала, что украинский криминал активно приспосабливается к условиям военного времени, пытаясь развивать новые направления своего преступного бизнеса. Мы разбирались в том, чем они стали заниматься и как у них это получается.

Также мы писали, что в сети появилось видео избиение силовиками людей в Павлограде. Это были "смотрящие" от Нарика и Умки.