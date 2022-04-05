В Павлограде силовики задержали группу мужчин и избили их. На видео, которое с утра распространяется в телегам-каналах, закованных в наручники задержанных избивают, а с одного из них сняли штаны.

Позже мэр Днепра Борис Филатов подтвердил, что видео - настоящее. Он также сообщил, что в Павлограде "задержали криминальных авторитетов, которые перед задержанием избили военных".

По данным Филатова, человек, которого избивают сотрудники СБУ - "смотрящий" от "авторитета" Нарика и "вора" Умки, "трусливо сбежавшим из Днепра за границу на второй день войны", - написал мэр Днепра в Фейсбуке.

В комментарии "Стране" Филатов рассказал подробности этой истории. По его словам, спецназ СБУ задержал в Павлограде "криминальных авторитетов", избивших солдат из территориальной обороны.

"В Павлограде есть смотрящие от трусливого криминального авторитета "Нарика", который сбрил бороду, постригся налысо и убежал из Украины и "Умки", который прячется где-то на Западной Украине. Они избили терроборонцев на заправке. После этого их задержал спецназ СБУ. На видео один из них, по кличке "Малеля", во время задержания наделал в штаны", - рассказал Филатов.

По словам Филатова, теперь ГБР собирается возбудить дело против сотрудников СБУ за превышение полномочий.

"Возникает вопрос, а ГБР не хочет заняться "Нариком" и "Умкой"? И расследовать, как военнообязанный "Нарик" пересёк границу? Куда делся, его подельник Эмиль, по кличке "Мохнатый"? Не уехал ли с ними, смотрящий за Запорожьем - "Вилен"? И каким образом "Умка", который находится под домашним арестом, может прятаться на Западной Украине? А его "смотрящие" в это время избивают солдат и издеваются над людьми. Хотелось бы получить от ГБР ответы на эти вопросы", - сказал Филатов.

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