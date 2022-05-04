Эвакуация с "Азовстали", трагедия под Ровно и обстрелы украинских городов. Новое обращение Зеленского. Видео
Президент Украины Владимир Зеленский записал традиционное вечернее видеообращение.
Главное из заявлений президента:
- "Имеем наконец-то первый результат нашей эвакуационной операции с "Азовстали" в Мариуполе, которую мы организовывали очень долго. Это требовало многих усилий, долгих переговоров и разного посредничества. Сегодня в Запорожье прибыли 156 человек. Это женщины, дети. Они находились более двух месяцев в подвалах. Наконец, эти люди – в полной безопасности. Они получат всю необходимую помощь".
- "Нам удалось обеспечить гуманитарный коридор в Мариуполе на трое суток. Но сейчас российские войска не придерживаются договоренностей, они продолжают массовые удары по "Азовстали".
- "Сегодня разные украинские города стали мишенью для российских ракет. Этот масштаб свидетельствует не о том, что у России есть какая-то военная цель... Что может дать России удар по Закарпатью? Они вымещают свое бессилие".
- "Сегодня еще одна трагическая новость - авария в Ровенской области, где столкнулись автобус, бензовоз и легковая машина. Мои искренние соболезнования".
- "Сегодня Борис Джонсон обратился к нашему парламенту. Это были очень сильные слова. Премьер-министр Британии сообщил о новом пакете поддержки".
- "Я обратился к парламенту впервые за время полномасштабной войны. Подчеркнул: мы должны сохранять единство".
- "Обратился к парламенту и народу Албании. Поблагодарил за поддержку нашей обороны".
- "Пообщался с руководителями глобальных компаний в клубе СЕО Wall Street Journal. Это очень мощный клуб: совокупный оборот компаний, руководители которых входят в него, - 3 триллиона долларов. Такая экономическая дипломатия - одна из наших главных задач".
- "Говорил с президентом Польши Дудой, поздравил его с Днем Конституции Польши. Обсудили дальнейшее сотрудничество и поддержку нашей обороны".
Ранее мы писали, что в Донецкой области 3 мая погиб 21 человек. Это наибольшее количество жертв после обстрела Краматорска.
Также "Страна" сообщала, что во Львове вражеские ракеты повредили электроподстанции, часть города осталась без электричества.
Война в Украине продолжается уже 69-й день. "Страна" следит за происходящим 3 мая в обновляемом материале.
Также "Страна" подводила итоги 68-го дня войны. Войска РФ пытались вытеснить ВСУ с рубежа Лиман - Северск. Украинские силы уничтожили у острова Змеиный ударами с "Байрактара" два российских патрульных катера. В Украину продолжили поступать западные крупнокалиберные артиллерийские системы. Активизировались разговоры о нефтяном эмбарго против России.
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О том, грозит ли Украине ядерная война и почему все о ней говорят, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.