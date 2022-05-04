Президент Украины Владимир Зеленский записал традиционное вечернее видеообращение.

Главное из заявлений президента:

"Имеем наконец-то первый результат нашей эвакуационной операции с "Азовстали" в Мариуполе, которую мы организовывали очень долго. Это требовало многих усилий, долгих переговоров и разного посредничества. Сегодня в Запорожье прибыли 156 человек. Это женщины, дети. Они находились более двух месяцев в подвалах. Наконец, эти люди – в полной безопасности. Они получат всю необходимую помощь". "Нам удалось обеспечить гуманитарный коридор в Мариуполе на трое суток. Но сейчас российские войска не придерживаются договоренностей, они продолжают массовые удары по "Азовстали". "Сегодня разные украинские города стали мишенью для российских ракет. Этот масштаб свидетельствует не о том, что у России есть какая-то военная цель... Что может дать России удар по Закарпатью? Они вымещают свое бессилие". "Сегодня еще одна трагическая новость - авария в Ровенской области, где столкнулись автобус, бензовоз и легковая машина. Мои искренние соболезнования". "Сегодня Борис Джонсон обратился к нашему парламенту. Это были очень сильные слова. Премьер-министр Британии сообщил о новом пакете поддержки". "Я обратился к парламенту впервые за время полномасштабной войны. Подчеркнул: мы должны сохранять единство". "Обратился к парламенту и народу Албании. Поблагодарил за поддержку нашей обороны". "Пообщался с руководителями глобальных компаний в клубе СЕО Wall Street Journal. Это очень мощный клуб: совокупный оборот компаний, руководители которых входят в него, - 3 триллиона долларов. Такая экономическая дипломатия - одна из наших главных задач". "Говорил с президентом Польши Дудой, поздравил его с Днем Конституции Польши. Обсудили дальнейшее сотрудничество и поддержку нашей обороны".

Ранее мы писали, что в Донецкой области 3 мая погиб 21 человек. Это наибольшее количество жертв после обстрела Краматорска.

Также "Страна" сообщала, что во Львове вражеские ракеты повредили электроподстанции, часть города осталась без электричества.

Война в Украине продолжается уже 69-й день. "Страна" следит за происходящим 3 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 68-го дня войны. Войска РФ пытались вытеснить ВСУ с рубежа Лиман - Северск. Украинские силы уничтожили у острова Змеиный ударами с "Байрактара" два российских патрульных катера. В Украину продолжили поступать западные крупнокалиберные артиллерийские системы. Активизировались разговоры о нефтяном эмбарго против России.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

О том, грозит ли Украине ядерная война и почему все о ней говорят, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.