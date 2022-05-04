Зеленский записал новое видеообращение. Скриншот видео

Президент Украины Владимир Зеленский записал традиционное вечернее видеообращение.

Главное из заявлений президента:

  1. "Имеем наконец-то первый результат нашей эвакуационной операции с "Азовстали" в Мариуполе, которую мы организовывали очень долго. Это требовало многих усилий, долгих переговоров и разного посредничества. Сегодня в Запорожье прибыли 156 человек. Это женщины, дети. Они находились более двух месяцев в подвалах. Наконец, эти люди – в полной безопасности. Они получат всю необходимую помощь".
  2. "Нам удалось обеспечить гуманитарный коридор в Мариуполе на трое суток. Но сейчас российские войска не придерживаются договоренностей, они продолжают массовые удары по "Азовстали".
  3. "Сегодня разные украинские города стали мишенью для российских ракет. Этот масштаб свидетельствует не о том, что у России есть какая-то военная цель... Что может дать России удар по Закарпатью? Они вымещают свое бессилие".
  4. "Сегодня еще одна трагическая новость - авария в Ровенской области, где столкнулись автобус, бензовоз и легковая машина. Мои искренние соболезнования".
  5. "Сегодня Борис Джонсон обратился к нашему парламенту. Это были очень сильные слова. Премьер-министр Британии сообщил о новом пакете поддержки".
  6. "Я обратился к парламенту впервые за время полномасштабной войны. Подчеркнул: мы должны сохранять единство".
  7. "Обратился к парламенту и народу Албании. Поблагодарил за поддержку нашей обороны".
  8. "Пообщался с руководителями глобальных компаний в клубе СЕО Wall Street Journal. Это очень мощный клуб: совокупный оборот компаний, руководители которых входят в него, - 3 триллиона долларов. Такая экономическая дипломатия - одна из наших главных задач".
  9. "Говорил с президентом Польши Дудой, поздравил его с Днем Конституции Польши. Обсудили дальнейшее сотрудничество и поддержку нашей обороны".

Ранее мы писали, что в Донецкой области 3 мая погиб 21 человек. Это наибольшее количество жертв после обстрела Краматорска.

Также "Страна" сообщала, что во Львове вражеские ракеты повредили электроподстанции, часть города осталась без электричества.

Война в Украине продолжается уже 69-й день. "Страна" следит за происходящим 3 мая в обновляемом материале

Также "Страна" подводила итоги 68-го дня войны. Войска РФ пытались вытеснить ВСУ с рубежа Лиман - Северск. Украинские силы уничтожили у острова Змеиный ударами с "Байрактара" два российских патрульных катера. В Украину продолжили поступать западные крупнокалиберные артиллерийские системы. Активизировались разговоры о нефтяном эмбарго против России.

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О том, грозит ли Украине ядерная война и почему все о ней говорят, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева. 

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