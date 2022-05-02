Государственная служба по чрезвычайным ситуациям опубликовала видео последствий ракетного обстрела в Одессе.

На кадрах можно заметить, что попадание ракеты в здание вызвало обрушение и сильный пожар, спасатели пытаются потушить очаг возгорания.

Напомним, сегодня, 2 мая, по Одессе ударили ракетой. Пострадали объекты инфраструктуры. Кроме того, убит подросток, есть раненые.

Также мы писали, что секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ракетный удар, который российские оккупанты нанесли сегодня по Одессе, не только разрушил здания инфраструктуры и привел к смерти людей, но и повредил религиозное здание - церковь УПЦ.

Война в Украине продолжается уже 68-й день. "Страна" следит за происходящим 2 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 67-го дня войны. Войска РФ стягивали силы под Изюм. В Николаевской области россияне разбомбили сельскохозяйственный склад с удобрениями. Зеленский подтвердил начало эвакуации гражданских с "Азовстали" под эгидой ООН. Неизвестные подорвали железнодорожный мост в Курской области РФ.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 67-го дня войны в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.