Ракетный удар, который российские оккупанты нанесли сегодня по Одессе, не только разрушил здания инфраструктуры и привел к смерти людей, но и повредил религиозное здание.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телемарафона.

Он заявил, что в Одессе российская ракета попала в церковь УПЦ.

Война в Украине продолжается уже 68-й день. "Страна" следит за происходящим 2 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 67-го дня войны. Войска РФ стягивали силы под Изюм. В Николаевской области россияне разбомбили сельскохозяйственный склад с удобрениями. Зеленский подтвердил начало эвакуации гражданских с "Азовстали" под эгидой ООН. Неизвестные подорвали железнодорожный мост в Курской области РФ.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 67-го дня войны в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.