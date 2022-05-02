В акватории Черного моря остались три носителя крылатых ракет "Калибр" - Минобороны Украины
В акватории Черного моря сейчас находятся три носителя крылатых ракет типа "Калибр" с суммарным ракетным залпом до 20 ракет.
Об этом сообщил в Telegram спикер Минобороны Александр Мотузяник.
"Корабли Черноморского флота в акваториях Черного и Азовского морей продолжают наносить ракетные удары по территории Украины, выполнять задачи изоляции района ведения боевых действий, разведки и огневой поддержки на приморском направлении", - заявил представитель военного ведомства.
Напомним, по данным британской разведки, в Черном море находятся 20 кораблей ВМФ России, в том числе подводные лодки.
Ранее мы писали, что Британия рассматривает вопрос о поставках Украине ракет, способных поражать корабли РФ в Черном море.
Война в Украине продолжается уже 68-й день. "Страна" следит за происходящим 2 мая в обновляемом материале.
Также "Страна" подводила итоги 67-го дня войны. Войска РФ стягивали силы под Изюм. В Николаевской области россияне разбомбили сельскохозяйственный склад с удобрениями. Зеленский подтвердил начало эвакуации гражданских с "Азовстали" под эгидой ООН. Неизвестные подорвали железнодорожный мост в Курской области РФ.
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