Министр обороны Великобритании Бен Уоллес допустил, что Лондон будет поставлять Украине оружие, способное поражать российские военно-морские силы в Черном море.

Об этом со ссылкой на Уоллеса сообщает The Guardian.

По словам британского министра, Великобритания рассматривает вопрос о помощи Украине с противокорабельными ракетами.

"Мы сказали, что будем искать и поставлять, если сможем, противокорабельные ракеты. Очень важно, чтобы зерно, которое влияет на нас всех, на цены на продукты, вывозилось из Украины. Она не может контролировать Черное море. Оно уже не их. И поэтому важно сделать так, чтобы российские корабли не использовались для обстрела городов", - сказал Бен Уоллес.

Напомним, ранее министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что атаки Украины на объекты РФ будут соответствовать международным нормам.

Также мы писали о том, что по данным британской разведки, в Черном море находятся 20 кораблей ВМФ России, в том числе подводные лодки.

Война в Украине продолжается уже 64-й день. Мы следим за происходящим 28 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 63-го дня войны. Было зафиксировано продвижение российских войск в районе Изюма, Лимана и Лисичанска. В НАТО приняли решение переводить Украину на 155-миллиметровый артиллерийский калибр. Сохранялась напряженность вокруг Приднестровья, где идут обвинения в адрес Украины в подготовке диверсий. Кроме того, участились удары по российской территории у границ Украины.

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