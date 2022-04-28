Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что атаки Украины на российские объекты являлись бы законными.

Об этом сообщает Reuters.

По его словам, такие действия Киева соответствовали бы нормам международного права, так как страна подверглась агрессии.

По словам Уоллеса, маловероятно, что какое-либо оружие большой дальности для таких атак будет поступать из Великобритании, потому что украинские силы, как правило, используют мобильные пусковые установки, в то время как британская армия доставляет их с воздуха или моря.

Отметим, ранее заместитель госсекретаря парламента по вооруженным силам Британии Джеймс Хиппи заявлял, что атаки объектов в РФ со стороны украинских военных Лондон расценит как вполне законный ответ на российскую военную агрессию.

Война в Украине продолжается уже 64-й день. Мы следим за происходящим 28 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 63-го дня войны. Было зафиксировано продвижение российских войск в районе Изюма, Лимана и Лисичанска. В НАТО приняли решение переводить Украину на 155-миллиметровый артиллерийский калибр. Сохранялась напряженность вокруг Приднестровья, где идут обвинения в адрес Украины в подготовке диверсий. Кроме того, участились удары по российской территории у границ Украины.

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