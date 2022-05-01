Министерство обороны России показало запуск ракет "Оникс" из берегового ракетного комплекса (БРК) "Бастион" вчера, 30 апреля, по аэропорту Одессы.

Напомним, вчера вечером около 18:00 в Одессе были слышны взрывы. Местные СМИ сообщали о том, что было слышно три звука взрыва. Предполагалось, что сработали системы ПВО.

Однако начальница пресс-центра Сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк в комментарии "Суспільне Одеса" заявила, что в результате ракетной атаки по Одесской области была повреждена взлетно-посадочная полоса Одесского аэропорта.

По словам представительницы Сил охраны и обороны, дальнейшее использование взлетно-посадочной полосы невозможно.

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