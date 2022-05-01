"Оникс" из комплекса "Бастион". В Минобороны России показали запуск ракет по аэропорту Одессы
Министерство обороны России показало запуск ракет "Оникс" из берегового ракетного комплекса (БРК) "Бастион" вчера, 30 апреля, по аэропорту Одессы.
Напомним, вчера вечером около 18:00 в Одессе были слышны взрывы. Местные СМИ сообщали о том, что было слышно три звука взрыва. Предполагалось, что сработали системы ПВО.
Однако начальница пресс-центра Сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк в комментарии "Суспільне Одеса" заявила, что в результате ракетной атаки по Одесской области была повреждена взлетно-посадочная полоса Одесского аэропорта.
По словам представительницы Сил охраны и обороны, дальнейшее использование взлетно-посадочной полосы невозможно.
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