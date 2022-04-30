Вечером 30 апреля около 18:00 в Одессе были слышны взрывы. Местные СМИ сообщали о том, что было слышно три звука взрыва. Предполагалось, что сработали системы ПВО.

Однако начальница пресс-центра Сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк в комментарии "Суспільне Одеса" заявила, что в результате ракетной атаки по Одесской области была повреждена взлетно-посадочная полоса Одесского аэропорта.

По словам представительницы Сил охраны и обороны, дальнейшее использование взлетно-посадочной полосы невозможно.

Скриншот: Telegram/Суспільне Одеса

Война в Украине продолжается уже 66-й день. Следим за главными новостями 30 апреля в онлайне.

"Страна" уже подвела итоги 65-го дня войны. Впервые за долгое время противник обстрелял Киев — ракета попала в жилой дом.

Связано это с тем, что РФ наращивает усилия по уничтожению инфраструктуры — как военной, так и гражданской. Главным образом с целью лишить Украину оружия или путей его доставки. Это сегодня главный нерв противостояния. Массовые поставки вооружений, одобренные в США принятием закона о ленд-лизе, создают угрозу для российских войск

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