У России заканчиваются запасы высокоточного оружия.

Об этом сообщает источник из западных госструктур в комментарии Financial Times.

"Мы видим, что им приходится перемещать ракеты "Калибр" с других стратегических направлений, где они могут храниться. Это свидетельствует о том, что их запасы высокоточного оружия сокращаются", - говорит источник издания.

По его оценке, трудности РФ с пополнением запасов управляемого оружия были вызваны как качеством их промышленной базы, так и западными санкциями, которые "ограничивают их способность наращивать потенциал в то время, когда необходимо иметь эффект на поле боя".

Напомним, что совсем недавно Министерство обороны Украины выступало с оценкой, что, несмотря на нехватку зарубежных комплектующих, у России еще есть запас ракет, а также арсенал различного оружия.

Кроме того, западные эксперты предупреждали: запасы оружия в США рискуют иссякнуть через несколько месяцев.

Тем временем война в Украине продолжается уже 66-й день. Следим за главными новостями 30 апреля в онлайне.

"Страна" уже подвела итоги 65-го дня войны. Впервые за долгое время противник обстрелял Киев — ракета попала в жилой дом.

Связано это с тем, что РФ наращивает усилия по уничтожению инфраструктуры — как военной, так и гражданской. Главным образом с целью лишить Украину оружия или путей его доставки. Это сегодня главный нерв противостояния. Массовые поставки вооружений, одобренные в США принятием закона о ленд-лизе, создают угрозу для российских войск

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о происходящем на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.