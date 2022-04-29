Жителей Одессы на майские праздники ждёт долгий комендантский час - с 22:00 1 мая (воскресенье) до 05:00 3 мая (вторник).

Распоряжение подписал глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Максим Марченко.

В это время нельзя будет находиться на улицах и в других общественных местах, если у человека не будет специального пропуска или удостоверения.

На остальной территории области ограничения останутся прежние - ежедневно с 22.00 до 05.00.

Отметим, что в Одессе 2 мая традиционно проводят мероприятия в память погибших 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов.

Также сообщалось, что в Запорожской области нарушителей комендантского часа массово направляют в военкоматы.

Кроме того, писали, что как в Киеве действует комендантский час.

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