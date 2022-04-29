На фармацевтическом предприятии "Синтез" в Кургане (Россия) произошел взрыв. В результате ЧП произошли обрушения здания примерно на 100 кв.м.

Об этом сообщают местные СМИ.

"После взрыва над производственными строениями появилось облако желтого дыма. Взрыв был такой силы, что у соседних предприятий на достаточно большом расстоянии едва не выбило окна", – рассказал очевидец в комментарии "Правде УрФО".

Травмы получил один сотрудник завода. По предварительной информации, хлопок произошёл в результате избыточного давления паров метанола.

Завод является лидером по производству антибиотиков в России, около 35 % лекарственных средств выпускается по полному циклу из собственных фармацевтических субстанций.

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