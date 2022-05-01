Президент Владимир Зеленский записал традиционное вечернее видеообращение, в котором сообщил, что российские войска пытаются усилить наступление на Донбассе и продолжают обстрелы Одессы, а также бьют по Днепропетровской области.

Главное из заявлений Зеленского:

Российские войска собирают еще дополнительные силы для новых атак против наших военных на востоке страны. Нагнали подкрепление на Харьковщину, пытаются усилить давление на Донбассе.

Наши защитники уничтожили уже более тысячи российских танков, почти двести российских самолетов, почти две с половиной тысячи бронированных боевых машин.

Сегодня враги снова били ракетами по Днепропетровщине, по Одессе. Снова и снова российские войска доказывают, что одесситы – такие же враги для России, как и все остальные украинцы. Уничтожена взлетная полоса одесского аэропорта.

В ближайшее время ожидаем решения о нефтяных ограничениях против России. Настаиваем на том, что справедливой частью санкций в отношении российской нефти должно быть и блокирование любых попыток России обойти ограничения из-за продажи так называемых "нефтяных смесей". Если любая компания или государство будет помогать России торговать нефтью, она также должна получить в ответ санкции.

Говорил сегодня с президентом Франции Эммануэлем Макроном. О разных направлениях сотрудничества Украины и Франции, прежде всего об оборонном. Также о взаимодействии по пути Украины в Европейский Союз.

Также говорил с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном. Об оборонной поддержке для Украины и других необходимых усилиях для прекращения войны. Информировал Джонсона об актуальной ситуации на поле боя в районах активных столкновений и подробно – о ситуации на нашем востоке, в Мариуполе, на юге страны. Все лидеры свободного мира знают о том, что Россия сделала с Мариуполем.

Многие из лидеров пытаются помочь спасти наших героических защитников города. Очень подробно об этом говорили и с генеральным секретарем ООН во время его визита в Киев. Делаем все, чтобы эвакуационная миссия из Мариуполя все же свершилась.

Провел переговоры с президентом Швейцарии Кассисом. Поблагодарил за гуманитарную поддержку Украины и украинцев. Обсудили посредническую роль Швейцарии в помощи украинцам, попавшим на территорию России. Предметно обсудили и подготовку к Конференции по послевоенному восстановлению Украины.

Работа гуманитарных штабов уже начата на территории 93 процентов деоккупированных населенных пунктов. Активно производим разминирование освобожденной территории. 69 процентов деоккупированных населенных пунктов – снова с полноценным местным самоуправлением.

Подписал указ о награждении наших защитников – бойцов Национальной гвардии Украины. Государственными наградами отмечены 133 нацгвардейца, из них 11 - посмертно.

Ранее мы писали, что в Одессе нанесли удары по аэропорту. Глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко заявил, что ракетный удар по аэропорту Одессы, разрушивший взлетно-посадочную полосу, нанесли российские войска с территории оккупированного Крыма. Противник применил береговой ракетный комплекс с противокорабельной ракетой "Бастион".

Также "Страна" сообщала, что под Днепром войска РФ обстреляли промышленную базу. Разрушены здания.