Ракетные удары по Одессе, работа гуманитарных штабов, деоккупация Украины. Новое обращение Зеленского. Видео
Президент Владимир Зеленский записал традиционное вечернее видеообращение, в котором сообщил, что российские войска пытаются усилить наступление на Донбассе и продолжают обстрелы Одессы, а также бьют по Днепропетровской области.
Главное из заявлений Зеленского:
- Российские войска собирают еще дополнительные силы для новых атак против наших военных на востоке страны. Нагнали подкрепление на Харьковщину, пытаются усилить давление на Донбассе.
- Наши защитники уничтожили уже более тысячи российских танков, почти двести российских самолетов, почти две с половиной тысячи бронированных боевых машин.
- Сегодня враги снова били ракетами по Днепропетровщине, по Одессе. Снова и снова российские войска доказывают, что одесситы – такие же враги для России, как и все остальные украинцы. Уничтожена взлетная полоса одесского аэропорта.
- В ближайшее время ожидаем решения о нефтяных ограничениях против России. Настаиваем на том, что справедливой частью санкций в отношении российской нефти должно быть и блокирование любых попыток России обойти ограничения из-за продажи так называемых "нефтяных смесей". Если любая компания или государство будет помогать России торговать нефтью, она также должна получить в ответ санкции.
- Говорил сегодня с президентом Франции Эммануэлем Макроном. О разных направлениях сотрудничества Украины и Франции, прежде всего об оборонном. Также о взаимодействии по пути Украины в Европейский Союз.
- Также говорил с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном. Об оборонной поддержке для Украины и других необходимых усилиях для прекращения войны. Информировал Джонсона об актуальной ситуации на поле боя в районах активных столкновений и подробно – о ситуации на нашем востоке, в Мариуполе, на юге страны. Все лидеры свободного мира знают о том, что Россия сделала с Мариуполем.
- Многие из лидеров пытаются помочь спасти наших героических защитников города. Очень подробно об этом говорили и с генеральным секретарем ООН во время его визита в Киев. Делаем все, чтобы эвакуационная миссия из Мариуполя все же свершилась.
- Провел переговоры с президентом Швейцарии Кассисом. Поблагодарил за гуманитарную поддержку Украины и украинцев. Обсудили посредническую роль Швейцарии в помощи украинцам, попавшим на территорию России. Предметно обсудили и подготовку к Конференции по послевоенному восстановлению Украины.
- Работа гуманитарных штабов уже начата на территории 93 процентов деоккупированных населенных пунктов. Активно производим разминирование освобожденной территории. 69 процентов деоккупированных населенных пунктов – снова с полноценным местным самоуправлением.
- Подписал указ о награждении наших защитников – бойцов Национальной гвардии Украины. Государственными наградами отмечены 133 нацгвардейца, из них 11 - посмертно.
Ранее мы писали, что в Одессе нанесли удары по аэропорту. Глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко заявил, что ракетный удар по аэропорту Одессы, разрушивший взлетно-посадочную полосу, нанесли российские войска с территории оккупированного Крыма. Противник применил береговой ракетный комплекс с противокорабельной ракетой "Бастион".
Также "Страна" сообщала, что под Днепром войска РФ обстреляли промышленную базу. Разрушены здания.
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