Ракетный удар по аэропорту Одессы, разрушивший взлетно-посадочную полосу, нанесли российские войска с территории оккупированного Крыма. Противник применил береговой ракетный комплекс с противокорабельной ракетой "Бастион".

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Максима Марченко.

"Ракеты выпустили с территории временно оккупированного Крыма береговым противокорабельным комплексом "Бастион", - сказал Марченко в видеообращении.

По его словам, взлетно-посадочная полоса аэропорта Одессы разрушена. Глава ОВА добавил, что в результате ракетного удара никто не пострадал.

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