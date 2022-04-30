Удар по Одессе нанесли из Крыма с помощью комплекса "Бастион" - Марченко
Ракетный удар по аэропорту Одессы, разрушивший взлетно-посадочную полосу, нанесли российские войска с территории оккупированного Крыма. Противник применил береговой ракетный комплекс с противокорабельной ракетой "Бастион".
Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Максима Марченко.
"Ракеты выпустили с территории временно оккупированного Крыма береговым противокорабельным комплексом "Бастион", - сказал Марченко в видеообращении.
По его словам, взлетно-посадочная полоса аэропорта Одессы разрушена. Глава ОВА добавил, что в результате ракетного удара никто не пострадал.
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