Оперативное командование "Юг" сообщает, что по Одессе был нанесен ракетный удар, в результате которого пострадали инфраструктурные объекты, а также религиозное здание.

Губернатор Одесской области Максим Марченко в своем Telegram заявил, что в результате ракетного удара есть погибшие и раненые.

"Враг нанес ракетный удар по одному из объектов инфраструктуры Одессы. К сожалению, погибшие и раненые. Мы этого так не оставим. Каждый раз эти подонки действуют как обычные террористы, а с террористами у нас разговор один. Мы будем их уничтожать, пока ни одного живого оккупанта не останется на украинской земле!", - написал Марченко.

Скриншот: Telegram/ Максим Марченко/Одеська ОДА (ОВА)

Нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что по предварительным данным, после ракетного удара в Одессе погиб 13-летний подросток. Ранение получила 18-летняя девушка.

Скриншот: Telegram/ ГОНЧАРЕНКО

Война в Украине продолжается уже 68-й день. "Страна" следит за происходящим 2 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 67-го дня войны. Войска РФ стягивали силы под Изюм. В Николаевской области россияне разбомбили сельскохозяйственный склад с удобрениями. Зеленский подтвердил начало эвакуации гражданских с "Азовстали" под эгидой ООН. Неизвестные подорвали железнодорожный мост в Курской области РФ.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 67-го дня войны в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.