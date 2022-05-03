В Донецкой области под обстрелами сегодня погиб 21 мирный житель.

Об этом сообщил в Facebook губернатор Павел Кириленко.

"За 3 мая россияне убили 21 мирного жителя Донбасса и ранили еще 27. Это наибольшее количество жертв за один день с тех пор, как россияне обстреляли железнодорожный вокзал Краматорска", - говорится в сообщении губернатора.

Кириленко написал, что в результате обстрелов убиты 10 человек в Авдеевке, 5 в Лимане, 4 в Угледаре, 1 в Великой Новоселке и 1 в Шандриголовом.

Ранее мы писали, что 28 апреля в Донецке сообщили о гибели пяти человек из-за артиллерийского удара.

Война в Украине продолжается уже 69-й день. "Страна" следит за происходящим 3 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 68-го дня войны. Войска РФ пытались вытеснить ВСУ с рубежа Лиман - Северск. Украинские силы уничтожили у острова Змеиный ударами с "Байрактара" два российских патрульных катера. В Украину продолжили поступать западные крупнокалиберные артиллерийские системы. Активизировались разговоры о нефтяном эмбарго против России.

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