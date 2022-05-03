Подтвержден удар по городу Арциз Одесской области.

Об этом вечером 3 мая сообщил в Фейсбуке мэр населенного пункта Сергей Парпуланский.

Подробностей о том, куда попала ракета, городской глава не рассказал, но призвал жителей сохранять спокойствие и соблюдать правила при звуках воздушной тревоги.

Как писала "Страна", сегодня Россия также обстреляла Винницу. Однако противовоздушная оборона отразила ракетный удар.

Кроме того, атаке подвергся и Львов. Там после ракетных ударов многие пользователи остались без интернета, а дома - без света.

Война в Украине продолжается уже 69-й день. "Страна" следит за происходящим 3 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 68-го дня войны. Войска РФ пытались вытеснить ВСУ с рубежа Лиман - Северск. Украинские силы уничтожили у острова Змеиный ударами с "Байрактара" два российских патрульных катера. В Украину продолжили поступать западные крупнокалиберные артиллерийские системы. Активизировались разговоры о нефтяном эмбарго против России.

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О том, грозит ли Украине ядерная война и почему все о ней говорят, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.