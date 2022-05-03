После вражеского ракетного обстрела во Львове началось массовое отключение от интернета.

Компания Netblocks, которая ведет глобальный мониторинг Сети, сообщает, что число подключений в городе упало на 87%.

Напомним, что в результате ракетного обстрела во Львове повреждены две электроподстанции, часть города осталась без электричества.

Также из-за вражеского удара по железнодорожной инфраструктуре задерживается ряд поездов.

Война в Украине продолжается уже 69-й день. "Страна" следит за происходящим 3 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 68-го дня войны. Войска РФ пытались вытеснить ВСУ с рубежа Лиман - Северск. Украинские силы уничтожили у острова Змеиный ударами с "Байрактара" два российских патрульных катера. В Украину продолжили поступать западные крупнокалиберные артиллерийские системы. Активизировались разговоры о нефтяном эмбарго против России.

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О том, грозит ли Украине ядерная война и почему все о ней говорят, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.