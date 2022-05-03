Во Львове после ракетных ударов многие пользователи остались без интернета
После вражеского ракетного обстрела во Львове началось массовое отключение от интернета.
Компания Netblocks, которая ведет глобальный мониторинг Сети, сообщает, что число подключений в городе упало на 87%.
Напомним, что в результате ракетного обстрела во Львове повреждены две электроподстанции, часть города осталась без электричества.
Также из-за вражеского удара по железнодорожной инфраструктуре задерживается ряд поездов.
Война в Украине продолжается уже 69-й день. "Страна" следит за происходящим 3 мая в обновляемом материале.
Также "Страна" подводила итоги 68-го дня войны. Войска РФ пытались вытеснить ВСУ с рубежа Лиман - Северск. Украинские силы уничтожили у острова Змеиный ударами с "Байрактара" два российских патрульных катера. В Украину продолжили поступать западные крупнокалиберные артиллерийские системы. Активизировались разговоры о нефтяном эмбарго против России.
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