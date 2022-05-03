"Укрзализныця" сообщила о задержках поездов из-за взрывов во вторник, 3 мая, вечером. В частности, составы не могут въехать во Львов, где был мощный "прилет".

По данным "Укрзализныци", враг обстреливал железнодорожные подстанции. То есть противник снова бил по транспортной инфраструктуре.

Также опубликован список поездов, которые задерживаются.

Напомним, мэр Львова Андрей Садовой подтвердил взрывы во Львове и сообщил о проблемах с электроэнергией в некоторых районах города.

Война в Украине продолжается уже 69-й день. "Страна" следит за происходящим 3 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 68-го дня войны. Войска РФ пытались вытеснить ВСУ с рубежа Лиман - Северск. Украинские силы уничтожили у острова Змеиный ударами с "Байрактара" два российских патрульных катера. В Украину продолжили поступать западные крупнокалиберные артиллерийские системы. Активизировались разговоры о нефтяном эмбарго против России.

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О том, грозит ли Украине ядерная война и почему все о ней говорят, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.