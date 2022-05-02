В сети появилось видео свадьбы в больничной палате во Львове. Замуж вышла 23-летняя медсестра из Лисичанска Оксана, которой во время взрыва вражеской мины оторвало обе ноги.

На видео жених держит девушку в белом сарафане на руках и они танцуют свой первый свадебный танец прямо в палате. С женихом Виктором Оксана вместе уже 6 лет.

Отметим, что сейчас зарегистрировать свадьбу намного легче. Так, некоторые военные женятся прямо на поле боя. Недавно брат главы Офиса президента Денис Ермак, проходящий службу в территориальной обороне, женился на девушке, также служащей в теробороне. На кадрах со свадьбы можно увидеть, что счастливые новобрачные обменялись кольцами прямо на боевых позициях.

Также мы рассказывали, что украинцы смогут зарегистрировать новорожденного ребенка и брак через мобильное приложение "Дия". Правительство хочет со временем перевести все госуслуги в онлайн.

Война в Украине продолжается уже 68-й день. "Страна" следит за происходящим 2 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 67-го дня войны. Войска РФ стягивали силы под Изюм. В Николаевской области россияне разбомбили сельскохозяйственный склад с удобрениями. Зеленский подтвердил начало эвакуации гражданских с "Азовстали" под эгидой ООН. Неизвестные подорвали железнодорожный мост в Курской области РФ.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 67-го дня войны в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.