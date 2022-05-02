На территории Пермского порохового завода, что в России, прогремел сильный взрыв. Это случилось 1 мая примерно в 20:00. Погибли двое сотрудников, сообщают местные СМИ.

По словам очевидцев события, они услышали резкий шум, от которого затряслись окна. Высунувшись из окон, они обнаружили столб густого дыма, исходивший с территории порохового завода.

"Эхо Перми" сообщает, что изначально в руководстве предприятия заявили, что проходили плановые испытания, и поводов для паники нет. Однако редакция разыскала человека, который утверждает, что там погибла ее родственница.

В пресс-службе Пермского порохового завода обещают предоставить информацию об инциденте позже

Согласно информации на сайте завода, предприятие производит заряды к реактивным системам залпового огня "Град" и "Смерч", комплексам ПВО, заряды двигателей подвесных ракет класса "воздух-воздух", заряды к системам ближнего боя и артиллерийского выстрела из танков и самоходных установок.

Отметим, что Пермь находится в 370 км от Украины, недалеко от Уральских гор.

Ранее мы писали, что в приграничных с Украиной областях Российской Федерации в последнее время часто звучат взрывы - на складах, нефтебазах и других объектах. Недавно в Курской области был разрушен железнодорожный мост, в Брянске горела нефтебаза, а в Белгороде сегодня говорили об очередных взрывах.

В Украине никак не говорят о своей причастности к взрывам, недавно советник главы Офиса президента Михаил Подоляк объяснил такие происшествия "кармическими процессами" взрывы в приграничных с Украиной областях РФ.