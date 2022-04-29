Россия обвинила украинских военных в минометном обстреле пгт в Брянской области. Видео
Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что в посёлке городского типа Белая Берёзка попал под минометный обстрел с территории Украины погранпереход.
"Были повреждены сети водо- и электроснабжения", - сообщил он.
Жертв нет.
Украина пока эти обвинения не комментировала.
Ранее мы писали о том, что село Отрадное в Белгородском районе Белгородской области обстреляли, был выпущен один снаряд. Россияне обвинили в этом Украину.
Война в Украине продолжается уже 65-й день. Мы следим за главными новостями 29 апреля в обновляемом материале.
Также "Страна" анализировала ситуацию на фронте на 64-й день войны. Генштаб ВСУ сообщил, что противник наращивает темпы наступления, а основные его усилия сосредоточены на Изюмском направлении. В Мариуполе бои шли уже в цехах "Азовстали". Британское издание The Guardian написало, что переломный момент войны в Украине стоит ожидать в мае.
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Подробнее о происходящем на фронте и итогах 64-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.