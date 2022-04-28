В ночь с 27 на 28 апреля в российском Белгороде слышали звуки взрывов. Местные власти сообщили, что в городе сработала система ПВО. Об этом со ссылкой на пресс-службу губернатора региона пишут российские "Известия".

Очевидцы выкладывают в соцсетях видео вспышек в ночном небе.

Напомним, вчера в селе под российским Белгородом горел склад боеприпасов.

Также мы писали о том, что Подоляк намекнул, что за атаками на склады с оружием в РФ может стоять Украина.

Война в Украине продолжается уже 64-й день. Мы подробно писали о главных событиях 27 апреля.

Также "Страна" подводила итоги 63-го дня войны. Было зафиксировано продвижение российских войск в районе Изюма, Лимана и Лисичанска. В НАТО приняли решение переводить Украину на 155-миллиметровый артиллерийский калибр. Сохранялась напряженность вокруг Приднестровья, где идут обвинения в адрес Украины в подготовке диверсий. Кроме того, участились удары по российской территории у границ Украины.

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Подробнее о происходящем на фронте, новой тактике армии РФ, а также начале "газовой битвы" в Европе - в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.