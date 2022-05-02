В ночь с 1 на 2 мая в российском Белгороде вновь слышали сильные взрывы. В небе наблюдали летящий объект - не исключено, что работала ПВО.

Видео очевидцы публикуют в соцсетях.

Губернатор региона Вячеслав Гладков подтвердил информацию о двух мощных взрывов. Правда, причина пока не называется.

"30 минут назад проснулся от двух сильных разрывов. По информации оперативного штаба, повреждений и разрушений нет. Пострадавших нет. Уже появились в социальных сетях кадры о вспышках в небе. Самое главное - пострадавших и разрушений нет. Всю остальную информацию постараюсь уточнить уже утром", - написал Гладков ночью в Telegram-канале.

Напомним, вчера рядом с российским Белгородом поднимался большой столб белого дыма. Позже власти региона уточнили, что пожар возник на территории одного из объектов Минобороны РФ.

Также мы писали о том, что на прошлой неделе в селе под российским Белгородом горел склад боеприпасов.

Война в Украине продолжается уже 68-й день. Мы подробно рассказывали о главных событиях вчерашнего дня.

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