В Белгороде слышны звуки взрывов со стороны украинской границы. Предположительно, работает российская ПВО.

Об этом сообщают российские издания.

"Очевидцы сообщают о взрывах в Белгороде со стороны украинской границы - грохот слышен в центре города. Местные жители сообщают, что небо над самим Белгородом чистое, несмотря на шум. Предположительно, рядом с границей работает российская ПВО", - пишут СМИ и Телеграм-каналы.

Ранее "страна" писала, что в ночь с 27 на 28 апреля в российском Белгороде тоже слышали звуки взрывов. Местные власти сообщили, что в городе сработала система ПВО.

Война в Украине продолжается уже 65-й день. Мы следим за главными новостями 29 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" анализировала ситуацию на фронте на 64-й день войны. Генштаб ВСУ сообщил, что противник наращивает темпы наступления, а основные его усилия сосредоточены на Изюмском направлении. В Мариуполе бои шли уже в цехах "Азовстали". Британское издание The Guardian написало, что переломный момент войны в Украине стоит ожидать в мае.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о происходящем на фронте и итогах 64-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.