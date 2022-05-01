Губернатор Курской области назвал диверсией обрушение железнодорожного моста в регионе. Видео
Губернатор Курской области РФ Роман Старовойт заявил, что обрушение железнодорожного моста в его регионе, которое было обнаружено сегодня утром, - результат диверсии.
Об этом Роман Старовойт рассказал в видеообращении.
Российский чиновник добавил, что по факту инцидента заведено уголовное дело.
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