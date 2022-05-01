Губернатор Курской области РФ Роман Старовойт заявил, что обрушение железнодорожного моста в его регионе, которое было обнаружено сегодня утром, - результат диверсии.

Об этом Роман Старовойт рассказал в видеообращении.

Российский чиновник добавил, что по факту инцидента заведено уголовное дело.

Также мы писали, что вчера губернатор Курской области в очередной раз обвинил Украину в обстреле погранпункта.

Ранее "Страна" сообщала, что 27 апреля в селе под российским Белгородом загорелся склад боеприпасов. Местные жители утверждают, что это был обстрел.

Война в Украине продолжается уже 67-й день. Мы следим за происходящим 1 мая в обновляемом материале.

"Страна" подводила итоги 66-го дня войны. От Изюма российские войска продолжали наступать на Барвинково и Славянск. В Мариуполе впервые удалось вывезти часть людей с завода "Азовсталь", это 20-25 человек, включая женщин и детей. Киев получил от Норвегии зенитно-ракетные комплексы "Мистраль", а Дания приняла решение о передаче Украине 25 бронетранспортеров Piranha III.

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О том, что сейчас происходит с переговорами Украины и России, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.